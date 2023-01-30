Почти 500 тысяч бесплатных стоматологических услуг получили жители Карагандинской области в 2022 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году стоматологи области оказали 478 тысяч бесплатных плановых и экстренных услуг. В их число входят консультации стоматологов- терапевтов, стоматологов- хирургов и ортодонтов, а также лечение кариеса, периодонтита, пульпита, острых форм стоматита, удаление зубов, пластика уздечки языка и другие виды услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Новой поликлинике Караганды работают 2 стоматолога - терапевт и хирург. За 2022 год они провели 2,8 тысячи консультаций. Еще 2,2 тысячи детей осмотрели в рамках профосмотров. Больше 1700 человек прошли в поликлинике бесплатное лечение пульпита, периодонтита, кариеса. Почти 700 человек в рамках ОСМС прошли рентгенографию, около 500 бесплатно удалили зуб.

Карагандинка Эльмира Шарипова у стоматолога бывает регулярно. В семье трое детей - все проходят обязательные профилактические осмотры, уже каждый побывал на лечении зубов в поликлинике. Все услуги маленькие пациенты получили бесплатно.

«Всех водила на лечение. И дочерей, и сына. Были на лечении, пломбы ставили детям. В период, когда у нас не было стоматолога-хирурга в поликлинике, нас направляли также бесплатно в челюстно-лицевое отделение. Перед этим мы сдали все необходимы анализы в своей поликлинике. С записью никогда проблем не было. Ожидание максимум 2-3 дня. Был случай, когда мы экстренно обращались, - нас быстро приняли. Сейчас я сама отношусь к льготной категории и тоже записалась на прием», - сказала жительница Караганды.

Стоматологические услуги в системе ОСМС доступны отдельным социально-уязвимым категориям населения: плановую стоматологическую помощь могут получать только дети и беременные женщины, экстренную при острой боли могут получать 10 категорий граждан, в числе которых кроме детей и беременных, пенсионеры, люди с инвалидностью и ухаживающие за ними неработающие лица, в том числе за детьми с инвалидностью или имеющими инвалидность 1-й группы, пациенты с социально-значимыми и инфекционными заболеваниями, многодетные матери, получатели адресной социальной помощи и другие.

«С 1 января 2023 года Фонд социального медицинского страхования начал заключать прямые договоры со стоматологическими клиниками. До этого года стоматологические клиники оказывали помощь по договору субподряда с поликлиникой. В самом процессе оказания стоматологической помощи ничего не изменилось, для пациентов все остается по-прежнему. Пациенты, которые относятся к вышеуказанным категориям, могут обратиться в клинику, которая имеет договор с Фондом медстрахования, без направления из поликлиники», - добавила руководитель отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щеткина.

Перечень клиник, которые заключили договор с Фондом медстрахования, можно посмотреть на официальном сайте fms.kz. Также можно узнать в самой клинике, является ли она поставщиком фонда.

Фото: shutterstock