Почти 500 случаев КВИ в сутки регистрируется в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с каждым днём растёт число заболевших коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 490 случаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный штаб.

«26 января в Костанайской области зарегистрировано 490 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1%. 444 обследованы по самообращению, 35 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 11 - с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц: 440 с симптомами заболевания, 50 бессимптомных»,- сообщили в облштабе.

242 случая за прошедшие сутки зарегистрировано в Костанае, чуть больше ста - в Рудном. В Аркалыке – 27, Костанайский район – 26, Лисаковск – 24, Алтынсаринский район – 14, по 11 случаев в Аулиекольском и Карабалыкском районах, по 8 случаев в Жангельдинском и Камыстинском районах, Карасуский район – 7, Сарыкольский район – 6, по 1 случаю в Денисовском и Узункольском районах.

«Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 26 января 2022 года зарегистрировано 45 594 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 41 905 человек. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 352 144 человека, вторым компонентом - 333 780»,- дополнили в информационном штабе.

Ранее сообщалось о том, что в Костанае на 30% увеличилось число вызовов бригад скорой помощи.