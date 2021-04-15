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    18:28, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 500 пациентов с коронавирусом получают лечение в стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области вновь выросло число инфицированных СOVID-19. За прошедшие сутки выявлено 93 заболевших, в предыдущие было 34 случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди инфицированных 77 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 10 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки СOVID-19 подтвердился у 3 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Курмангазинского района и у 2 жителей Махамбетского района. Заболевание у 59 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 34 человек симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 30 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 802 человека, в модульной больнице - 173, в инфекционном стационаре областной больницы - 81 пациент, в районных инфекционных стационарах - 113. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 131.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне. В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Общество
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