Почти 500 недоношенных детей родились в Павлодарской области за 10 месяцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Около 150 недоношенных детей, родившихся в павлодарском областном перинатальном центре, были меньше полутора килограммов весом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За десять месяцев этого года в павлодарском областном перинатальном центре родились около 500 недоношенных детей. Из них порядка 150 – младенцы весом до полутора килограммов», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель главного врача перинатального центра Жанылай Капанова.

По её словам, в центре сейчас врачи достигли хороших результатов по выхаживанию деток, появившихся на свет раньше срока и имеющих экстремально низкую массу тела.

«Выхаживание таких детей у нас составляет 60 процентов. После родов они сначала находятся в отделении реанимации, где созданы все условия для медицинского наблюдения за ними», - отметила Ж. Капанова.

Замглавврача павлодарского областного перинатального центра также рассказала, что в этом учреждении налажена ранняя диагностика ретинопатии недоношенных детей – тяжёлого заболевания глаз, при котором ребёнок может ослепнуть.

«В прежние годы в нашем центре тоже рождалось немало недоношенных деток, например, в 2018 году их было около 600. В нашем учреждении мы принимаем роды всех недоношенных младенцев Павлодарской области», - пояснила Жанылай Капанова.