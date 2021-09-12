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    21:00, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почти 500 нарушений правил хранения оружия выявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Почти 500 нарушений правил хранения оружия выявили полицейские СКО с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На сегодня в СКО насчитывается 7172 владельца гражданского оружия, у них на руках — 12 145 единиц оружия, из них 1 033 нарезного. Каждого владельца полицейские регулярно посещают для проверки условий хранения оружия. Это делается для того, чтобы минимизировать риск несчастных случаев, а также краж оружия и его дальнейшего использования в преступных целях. Также с начала года стражи порядка провели три оперативно-профилактических мероприятия «Кару». Четвертое ОПМ планируется в сентябре. Они направлены на соблюдение условий безопасного хранения и выявление фактов хранения незарегистрированного оружия.

    «Хранить оружие и боеприпасы можно только в жестко зафиксированных сейфах, соответствующих установленным параметрам. Владельцы, проживающие в населенных пунктах со статусом города, обязательно должны устанавливать сигнализацию. Напоминаем: в сейфе запрещается хранить посторонние предметы: ценности, деньги или документы, включая документы на само оружие, и прочее. С начала года за нарушение правил хранения в СКО привлечено к ответственности 493 человека. Кроме того, порой владельцы забывают, что каждые пять лет необходимо вновь регистрировать оружие. За нарушение сроков ответственность в этом году понесли 172 североказахстанца», - напоминает и.о. начальника управления административной полиции ДП СКО Ерлан Мадиев.

    Также за 8 месяцев полицейские изъяли 46 единиц незарегистрированного гладкоствольного оружия. Стражи порядка просят помнить: данное правонарушение влечет административную ответственность. Незаконное хранение нарезного оружия подпадает под действие уголовного законодательства. От ответственности избавляет только добровольная сдача незарегистрированного оружия. К слову, с начала года североказахстанцы добровольно сдали в полицию 7 единиц вооружения.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Общество Безопасность Правоохранительные органы
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