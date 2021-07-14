АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Почти 500 нарушений ПДД выявлено за один день в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 12 по 15 июля в Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход». Полицейские особое внимание уделяют нарушениям перехода на запрещенный сигнал светофора, а также выявлению нарушений ПДД со стороны водителей. Во время ОПМ также проводятся среди всех участников дорожного движения разъяснительная работа, раздают буклеты. А с самыми юными участниками дорожного движения помимо разъяснительных бесед, проводят наглядный пример по поведения на дорогах.

За первый день проведения ОПМ выявлено 478 нарушений ПДД, из них 10 пьяных водителей, четыре факта выезда на полосу встречного движения, 13 превышения скоростного режима, 41 водителей не предоставили преимущества пешеходам и 149 пешеход нарушили ПДД.