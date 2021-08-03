Почти 500 км бесхозных линий электропередачи передадут в доверительное управление в ВКО
Руководитель области отметил, что в соответствии с комплексным планом решения вопросов энергетической безопасности ВКО местные исполнительные органы поэтапно проводят работу по прокладке и реконструкции новых и старых электросетей. Ревизия проводится в первую очередь на тех сетях, от которых зависит жизнедеятельность населенных пунктов.
Одновременно в регионе решается судьба бесхозных сетей. Сейчас их в области более 530 километров. В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева акимат ВКО уже привел в порядок юридическую базу для передачи 494 из них в доверительное управление областной энергетической компании.
По словам акима области, документация на оставшиеся бесхозные линии будет готовиться параллельно с подсчетами стоимости их восстановления.