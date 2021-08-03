Почти 500 км бесхозных линий электропередачи передадут в доверительное управление в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Акимат ВКО восстановил документацию на полтысячи километров бесхозных линий электропередачи и передаст их в доверительное управление областной энергетической компании. Об этом сообщил аким региона Даниал Ахметов на заседании по вопросам энергобезопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Руководитель области отметил, что в соответствии с комплексным планом решения вопросов энергетической безопасности ВКО местные исполнительные органы поэтапно проводят работу по прокладке и реконструкции новых и старых электросетей. Ревизия проводится в первую очередь на тех сетях, от которых зависит жизнедеятельность населенных пунктов.

Одновременно в регионе решается судьба бесхозных сетей. Сейчас их в области более 530 километров. В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева акимат ВКО уже привел в порядок юридическую базу для передачи 494 из них в доверительное управление областной энергетической компании.

По словам акима области, документация на оставшиеся бесхозные линии будет готовиться параллельно с подсчетами стоимости их восстановления.



