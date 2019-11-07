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Почти 500 единиц техники и 1,5 тысячи человек чистят улицы Алматы от снега

7 Ноября 2019 11:30
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Почти 500 единиц техники и 1,5 тысячи человек чистят улицы Алматы от снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На расчистку улиц от снега Алматы выведены сотни единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 23:30 6 ноября в Алматы начались осадки в виде снега. Прогнозируется, что осадки продолжатся 7 ноября.

«В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период было задействовано 417 единиц спецтехники, в том числе 162 пескоразбрасывателя и 427 дорожных рабочих», - сообщили в городском акимате.


С утра 7 ноября выведено 498 единиц, в том числе 174 пескоразбрасывателя и 1688 дорожных рабочих.

С начала выпадения снега производится посыпка дорог противогололедными материалами, очистка тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, входных групп подземных и надземных переходов.

По состоянию на 8 часов утра было посыпано 2609 тонн противогололедных материалов. Высота снежного покрова составила 5 см.


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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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