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Почти 500 единиц техники и 1,5 тысячи человек чистят улицы Алматы от снега
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На расчистку улиц от снега Алматы выведены сотни единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 23:30 6 ноября в Алматы начались осадки в виде снега. Прогнозируется, что осадки продолжатся 7 ноября.
«В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период было задействовано 417 единиц спецтехники, в том числе 162 пескоразбрасывателя и 427 дорожных рабочих», - сообщили в городском акимате.
С утра 7 ноября выведено 498 единиц, в том числе 174 пескоразбрасывателя и 1688 дорожных рабочих.
С начала выпадения снега производится посыпка дорог противогололедными материалами, очистка тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, входных групп подземных и надземных переходов.
По состоянию на 8 часов утра было посыпано 2609 тонн противогололедных материалов. Высота снежного покрова составила 5 см.
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