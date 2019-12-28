Почти 500 человек в Алматы сдали кровь для пострадавших в крушении самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Почти 500 человек сдали кровь для пострадавших в крушении самолета авиакомпании Bek Air близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Встретился с главврачами клиник города, в которых находятся 49 пострадавших в авиакатастрофе под Алматы. Из них девять детей. Среди пострадавших двое граждан Украины, один из Кыргызстана. С момента госпитализации врачи, психологи, медперсонал беспрерывно оказывают всю необходимую помощь. Проведено 19 оперативных вмешательств», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

По его данным, сегодня утром отмечена стабилизация состояния пострадавших. Все они выведены из травматического шока, по улучшению динамики переводятся из реанимации в отделения. Привлекаются лучшие специалисты — по травматологии, нейрохирургии. Налажена постоянная связь с родственниками. Со стороны акимата оказывается вся необходимая помощь независимо от гражданства.

«Алматинцы вновь проявили неравнодушие и сострадание. За вчерашний день в городском центре кровь сдал 341 донор, в республиканском — 149. Выражаю благодарность горожанам, всему медперсоналу и врачам за оказываемую помощь. Желаю скорейшего выздоровления. Еще раз приношу соболезнования родным погибших», - написал аким.

Напомним, вчера борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



