Почти 500 человек тушили пожар в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Риддере ликвидирован лесной пожар, начавшийся 10 мая. В тушении участвовали почти 500 пожарных, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, пожар в Риддере был полностью ликвидирован в 14 часов 30 минут. Общая площадь пожара составила 287,4 га, из которых 272,4 га –лесная зона.

«Пожар произошел 10 мая 2021 года в 13 часов 55 минут на административной территории города Риддера в поселке Лесхоз, с загорания травы, затем огонь перекинулся на лес. В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на 5-ти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО. В сгоревших домах проживали 72 человека, из них 11 детей. 13 граждан сейчас размещены в общежитии, остальные - у родственников», - проинформировали в ДЧС.

По информации департамента, в тушении пожара участвовали 493 человека личного состава, 69 единиц техники, 2 вертолета.

В масштабной операции были задействованы специализированная пожарная часть (СПЧ) №1 и пожарная часть (ПЧ) №14 города Риддера, ПЧ №№ 4, 6, 7, 8, 9, специализированный отряд и оперативно-спасательный отряд города Усть-Каменогорска, пожарный пост (ПП) № 43 с. Черемшанка, ПЧ № 28 г. Шемонаиха, ПЧ №24 пос. Белоусовка, профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба, Казавиалесоохрана, Риддерский лесхоз, Глубоковский лесхоз, военизированная горно-спасательная часть, водоканал г. Риддер и Казцинка, горно-обогатительный комплекс Казцинка.

Сегодня в Сети появилось видео с отдыхающими пожарными с подписью «Вот они - наши герои». На кадрах – изнуренные спасатели на грудах кирпичей.

Как выяснилось, в объектив камеры попали сотрудники риддеровской пожарной части №14: заместитель начальника старший лейтенант гражданской защиты Улан Нурмухамбет, командир отделения старший сержант Ринат Сагидулдинов, пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Дидар Сарсеков, пожарный-спасатель Алмас Турсынгалиев, пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Силамбек Кагыбат, командир отделения сержант гражданской защиты Хафиз Сагиев, командир отделения сержант гражданской защиты Нурлан Жандалинов.

Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

Постановлением акима Риддера была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. В целях определения материального ущерба организована работа комиссии городского акимата по обследованию пострадавших жилых объектов.

Вопрос оказания помощи населению находится на постоянном контроле акима Восточно-Казахстанской области.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 204 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

ДЧС ВКО призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период.