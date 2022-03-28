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    14:36, 28 Март 2022 | GMT +6

    Почти 50% жителей Павлодарской области прошли ревакцинацию от КВИ

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области от коронавируса ревакцинировано 47,5 % жителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За выходные дни 3-й курс вакцинации прошли 707 жителей области. На сегодняшний день в регионе ревакцинировано 109 484 человека или 47,5 % (от плана 230434)», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    В регионе продолжается иммунизация вакциной «Pfizer». На 28 марта полный курс вакцинации против коронавируса двумя компонентами получили 365 297 жителей области. Первым компонентом привилось 375 643 человека, или 73,2 %.

    «На сегодняшний день первым компонентом привито 11 675 человек: 8 645 подростков, 303 беременных и 2 689 кормящих женщин. Вторым компонентом вакцинировано 10 261 житель области; также вакцину «Pfizer» получили 38 человек, имеющих инвалидность», - отметили в ведомстве.

    В ДСЭК подчёркивают, что пандемия в мире ещё не закончилась, хотя эпидситуацию удалось стабилизировать, показатели смертности остаются напряженными и опасность КВИ сохраняется.

    «Необходимо продолжать профилактические мероприятия против коронавирусной инфекции, в числе которых вакцинация и ревакцинация, так как это те меры, которые способствуют формированию коллективного иммунитета, сдерживанию распространения инфекции», - утверждают эпидемиологи.

    При этом эпидситуация по всему Казахстану стабилизируется. Сняты практически все ограничительные меры, однако эксперты призывают население продолжить мероприятия по вакцинации и ревакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Павлодарская область
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