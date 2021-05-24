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    17:23, 24 Май 2021 | GMT +6

    Почти 50 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса

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    AТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Почти 50 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса. При этом полный комплекс вакцин – I и II компоненты получили около 20 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения. За последние сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 1175 местных жителей.

    Всего за период с 1 февраля по I компонентом вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax вакцинированы 49 867 человек. II компонентом вакцин привиты 19940 человек.
    В регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Получить вакцину может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация
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