AТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Почти 50 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса. При этом полный комплекс вакцин – I и II компоненты получили около 20 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения. За последние сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 1175 местных жителей.

Всего за период с 1 февраля по I компонентом вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax вакцинированы 49 867 человек. II компонентом вакцин привиты 19940 человек.

В регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Получить вакцину может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию.