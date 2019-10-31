Почти 50 тысяч заявлений для получения места в детсадах столицы попадут в стоп-лист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 ноября в столице откорректируют очереди в детские сады. Почти 50 тысяч неактивных заявлений могут попасть в стоп-лист, сообщает Елорда Инфо со ссылкой на «Вечернюю Астану».

«Сегодня в системе около 50 тысяч неактивных заявлений. Они задерживают всю очередь. Большинство из них, возможно, уже не живет в городе и не нуждается в дошкольной организации. В целом, в очереди от 0 до 6 лет числятся 100 тысяч детей. Однако заинтересованность подтвердила лишь половина пользователей», - сообщила руководитель отдела стратегии, анализа и цифровых технологий управления образования Жазира Асанова.

По ее словам, подтвердить заинтересованность в получении места в одном из столичных детских садов можно, даже если заявление уже попало в стоп-лист.

Для этого необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте реестра дошкольных учреждений и в пункте «Мои заявления» нажать кнопку «Подтвердить заинтересованность».