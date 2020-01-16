Почти 50 тысяч самозанятых насчитывается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы насчитывается порядка 50 тысяч самозанятых граждан. Как им попасть в систему обязательного социального медицинского страхования, рассказали в филиале по городу Алматы Фонда социального медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Две недели назад в Казахстане начала действовать система обязательного социального страхования.

Как отметил директор алматинского филиала Фонда медстрахования Нурлыбек Кабдыкапаров, к первой категории взносов в ОСМС относятся платежи государства за 15 льготных категорий граждан.

В список входят дети, пенсионеры, в том числе участники и инвалиды ВОВ, многодетные матери, неработающие беременные женщины, мамы в декрете, инвалиды и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, зарегистрированные безработные, воспитанники интернатов, студенты, лица, которые находятся в изоляторах и заключении, неработающие оралманы. На сегодня это около 11 млн человек.

Среди остальных категорий граждан - работодатели, наемные работники и самозанятые граждане, а также индивидуальные предприниматели.

Как известно, работодатели платят за своих работников еще с 2017 года. В 2020 году ежемесячные отчисления составляют 2% от заработной платы работника. Остальные категории уплачивают взносы с этого года.

Работодатели будут ежемесячно удерживать 1% от заработной платы своих работников и производить отчисления.

Индивидуальные предприниматели также должны будут делать взносы за себя. Их ежемесячный платеж с 2020 года составляет 5% от 1,4 минимальной заработной платы (МЗП). То есть ежемесячный взнос – 2 975 тенге.

«Также в Алматы насчитывается порядка 50 тысяч самозанятых граждан. Физическое лицо, которое не относится к категории наемных работников, ИП и занимается частным извозом, продает молоко, работает няней и так далее, тем самым оказывает услугу физическому лицу без оформления соответствующего договора, может стать плательщиком Единого совокупного платежа», - рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Для плательщиков ЕСП установлены минимальные ставки по подоходному налогу и социальным платежам в размере 1 МРП (2 651тенге) для городов республиканского значения, столицы и областного значения и вдвое ниже - на уровне половины МРП (1 326 тенге) - для жителей других населенных пунктов.

Также есть категория самостоятельных плательщиков, которые могут платить взносы и начисления в размере 5% от 1 МЗП.