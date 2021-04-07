Почти 50 тысяч человек вакцинировали против коронавируса в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане по состоянию на 7 апреля первую дозу вакцины от COVID-19 получили 49 602 человека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, на сегодняшний день хорошие темпы вакцинации наблюдаются в Ташкенте – 9390 человек, Самарканде -6334, Андижане – 4962, Ташкентской области – 4984 и Намангане – 4789. Всего в течении апреля планируется вакцинировать 142 тысячи человек в городах Ташкенте, Нукусе (Республика Каракалпакстан), а также в областных центрах страны.

Вакцинация осуществляется двумя препаратами: AstraZeneca, которая вводится двукратно с интервалом в 1 месяц, и китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001, включающая три инъекции с интервалом также в 1 месяц.

Вакцина вводится в первую очередь людям старше 65 лет и медицинским работникам, входящим в группу риска. В группу с высоким уровнем риска заражения коронавирусом входят работники учреждений, специализирующихся на лечении больных коронавирусом, персонал скорой медицинской помощи, сотрудники системы неотложной медицинской помощи, персонал инфекционных больниц, сотрудники, занимающиеся лабораторной диагностикой коронавируса и первичной медико-санитарной службой, то есть работники амбулаторий и поликлиник.

Напомним, охват населения вакцинацией в Узбекистане будет расширяться постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек.

В этих целях по стране создано 3138 пунктов вакцинации и 862 мобильные бригады.