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    11:51, 05 Май 2024 | GMT +6

    Почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после эвакуации — МЧС

    Почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после эвакуации — МЧС
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    Официальный представитель Министерства чрезвычайных ситуации Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации на текущий момент, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, в Атырауской области, г. Кульсары продолжается откачка воды от оставшихся подтопленных более 100 частных домов и 10 объектов бизнеса в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций.

    В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области также продолжается откачка воды из подтопленных территорий.

    — По республике отведена и откачана вода из 8 615 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 49 819 человек, — сообщил Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

    В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 409 человек и 1 413 единиц техники, 311 водооткачивающих средств и 69 плавательных средств, 5 воздушных судов.

    Всего силами МЧС и акиматов откачано более 15 020 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более 7 732 тысяч мешкотар и 1 547 тысяч тонн инертного материала.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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