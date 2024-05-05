Официальный представитель Министерства чрезвычайных ситуации Аскар Шарип доложил о паводковой ситуации на текущий момент, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в Атырауской области, г. Кульсары продолжается откачка воды от оставшихся подтопленных более 100 частных домов и 10 объектов бизнеса в круглосуточном режиме с применением мотопомп и мощных передвижных насосных станций.

В городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области также продолжается откачка воды из подтопленных территорий.

— По республике отведена и откачана вода из 8 615 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 49 819 человек, — сообщил Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 409 человек и 1 413 единиц техники, 311 водооткачивающих средств и 69 плавательных средств, 5 воздушных судов.

Всего силами МЧС и акиматов откачано более 15 020 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более 7 732 тысяч мешкотар и 1 547 тысяч тонн инертного материала.