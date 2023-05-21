Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности

Автор:  
Галина Скрипник
21 Мая 2023, 15:00
Почти 50% образовательных грантов из бюджета Жамбылской области выделяется на химические специальности

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области стало известно, на какие специальности для выпускников жамбылских школ выделяются образовательные гранты, финансируемые местным бюджетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2019 года акиматом Жамбылской области рассматриваются гранты на получение высшего образования за счет средств местного бюджета.

«На 2023 год по образовательным грантам присуждено 55 мест. Из них по специальности «Физика» – 10, по специальности «водное хозяйство» – 15, по специальности «Искусство» – 5 мест. По специальности «Химическая инженерия и процессы» – 25 мест. Для обучения по двудипломной программе предусматривается привлечение выпускников колледжей, имеющих техническое и профессиональное послесреднее образование для формирования комплекса двух курсов по данной специальности», - пояснили в пресс-службе главы региона.

«На территории Жамбылской области расположено несколько крупных химических производств. Доля региона в объеме производства химической продукции Казахстана составляет 30%. Дальнейшее развитие этой сферы невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому вопросам многостороннего взаимодействия с крупными вузами уделяется особое внимание», - сказал аким области Нуржан Нуржигитов.

Как сообщалось ранее, между Таразским региональным университетом имени М.-Х. Дулати и Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева подписан двусторонний меморандум. Планируется партнерство в области научных исследований, в разработке совместных образовательных программ, а также возможность реализации в школах Жамбылской области образовательного проекта «Менделеевские классы». Проект направлен на повышение уровня преподавания химии и других естественнонаучных дисциплин, выстраивание сетевого взаимодействия школ с вузами и предприятиями.

В 2022 - 2023 учебном году из 8 694 жамбылских выпускников, сдавших ЕНТ, 18,5% выбрали химико-биологическое направление. Ежегодно жамбылские школьники принимают активное участие в международной Менделеевской олимпиаде по химии и занимают призовые места.


Жамбылская область   Образование   Вузы   Акимат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Отложен финальный матч Елены Рыбакиной на турнире в Риме
Отложен финальный матч Елены Рыбакиной на турнире в Риме
Несколько улиц перекроют для проведения марафона в Астане
Несколько улиц перекроют для проведения марафона в Астане
Фермеры Актюбинской области намерены сотрудничать с костанайским мясоперерабатывающим комплексом
Фермеры Актюбинской области намерены сотрудничать с костанайским мясоперерабатывающим комплексом
Покупать жилье сейчас или дождаться снижения цен – совет эксперта
Покупать жилье сейчас или дождаться снижения цен – совет эксперта
Новый закон о гражданстве согласовали в Германии
Новый закон о гражданстве согласовали в Германии
Тело пропавшей школьницы нашли в котловане в СКО
Тело пропавшей школьницы нашли в котловане в СКО
Каково положение Казахстана перед заключительным матчем ЧМ-2023 по хоккею
Каково положение Казахстана перед заключительным матчем ЧМ-2023 по хоккею
Аэропорт турецкого Газиантепа отменил рейсы из-за неопознанного объекта
Аэропорт турецкого Газиантепа отменил рейсы из-за неопознанного объекта
«Пиксельную» картину немецкого художника продали за 20,3 миллиона евро
«Пиксельную» картину немецкого художника продали за 20,3 миллиона евро