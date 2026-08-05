Почти 50 детей посвятили в буддийские священники в Японии

В главном храме одной из крупнейших буддийских школ Японии состоялась церемония посвящения в священники. Среди ста новых служителей почти половину составили девятилетние дети, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo .

Церемония токудо прошла в храме Хигаси Хонгандзи, который относится к буддийской школе Синсю Отани. Посвящение проводят круглый год, но в августе число участников традиционно увеличивается благодаря летним каникулам.

Из ста человек, принявших сан, 48 оказались девятилетними. Именно с этого возраста школа разрешает посвящение, поскольку, согласно традиции, в девять лет монахом стал ее основатель Синран.

Во время обряда каждому участнику символически прикладывали бритву к голове, вручали черную монашескую рясу и присваивали буддийское имя.

Одним из самых юных участников стал девятилетний Рюэй Вашияма — сын настоятеля храма Дзэнцудзи в префектуре Кумамото. Незадолго до церемонии храм его семьи получил повреждения во время землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля: стены покрылись трещинами, а часть буддийских реликвий оказалась опрокинута.

После посвящения мальчик признался, что мечтает помогать людям.

Ранее Япония представила робота-монаха, способного общаться с верующими.