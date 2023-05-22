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Почти 50 банковских счетов использовали алматинские наркодельцы для вывода денег

Автор:  
Арайлым Мұрат
22 Мая 2023, 12:06
Почти 50 банковских счетов использовали алматинские наркодельцы для вывода денег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы ликвидирована наркосеть и пресечена преступная деятельность наркодельцов, наладивших сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, операция по ликвидации наркосети и пресечению преступной деятельности наркодельцов была проведена полицейскими Алматы совместно с сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности и Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры города.

Поставкой и реализацией марихуаны занимались пятеро наркодельцев: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.

«Молодая пара, как установлено в ходе оперативных и следственных мероприятий, руководила преступным процессом. Они выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой 2 алматинца, 1993 и 1995 года рождения. А курьером выступил 25-летний их соучастник. Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленник получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов», - сказала на брифинге Шугыла Турлыбек.

Преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены контрольные закупы. По месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски.

В квартире главных фигурантов обнаружено 6 млн тенге, sim-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом. Задержанные взяты под стражу.


Алматы   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
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