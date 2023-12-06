Почти 50 аварий произошло из-за гололеда в Костанайской области

Из-за образовавшегося ледового покрытия, на дорогах области произошло 47 ДТП. К счастью обошлось без жертв, передает корреспондент агентства Kazinform.

Только в Костанае было зарегистрировано 26 аварий с причинением материального ущерба.

- Основной причиной ДТП послужило ухудшение погодных условий, дожди и заморозки привели к образованию скользкого покрытия на дороге. По данной причине в областном центре произошло 34 дорожные аварии без пострадавших, – пояснили в пресс-службе полиции области.

Но есть пострадашие среди пешеходов. В управлении образования отметили, что за сутки было зафиксировано около 100 обращений, из которых около 40 - по фактам переломов.

Поток людей в травмпункты не прекращается.

В целях безопасности и для перекрытия загородных дорог было задействовано 57 экипажей патрульных полицейских.