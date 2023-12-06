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    21:48, 05 Декабрь 2023 | GMT +6

    Почти 50 аварий произошло из-за гололеда в Костанайской области

    гололед
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Из-за образовавшегося ледового покрытия, на дорогах области произошло 47 ДТП. К счастью обошлось без жертв, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Только в Костанае было зарегистрировано 26 аварий с причинением материального ущерба.

    - Основной причиной ДТП послужило ухудшение погодных условий, дожди и заморозки привели к образованию скользкого покрытия на дороге. По данной причине в областном центре произошло 34 дорожные аварии без пострадавших, – пояснили в пресс-службе полиции области.

    Но есть пострадашие среди пешеходов. В управлении образования отметили, что за сутки было зафиксировано около 100 обращений, из которых около 40 - по фактам переломов.

    Поток людей в травмпункты не прекращается.

    В целях безопасности и для перекрытия загородных дорог было задействовано 57 экипажей патрульных полицейских.

    Теги:
    Костанайская область Гололед Происшествия Костанай Непогода
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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