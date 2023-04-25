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Почти 5 тысяч жалоб на связь и Интернет поступило в Правительство

Автор:  
Анеля Касымова
25 Апреля 2023, 11:00
Почти 5 тысяч жалоб на связь и Интернет поступило в Правительство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что пласт вопросов, связанных с качеством и доступностью интернета в городах и селах страны, решается не системно и формально, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года в Правительство поступило почти 5 тысяч жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации. И значимая часть вопросов казахстанцев посвящена низкой скорости интернета, его качеству. Помимо этого, поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже крупных городах. Много таких жалоб в Алматы, в столице. Вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам?» - сказал глава Кабмина во время заседания.

По его словам, в Казахстане нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета. Инспекция не может его замерить на автодорогах, городах и сельской местности. Поэтому нужно решать эти проблемы.

Премьер подчеркнул, что людей уже не устраивает просто наличие связи интернета. Этот этап уже пройден, необходимы качественная связь и скоростной интернет.

«Население осуществляет полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы. Также хочу отметить, что со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%. Операторам проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать в дорогостоящую инфраструктуру. Данную ситуацию нужно менять коренным образом. Именно на это направлен предлагаемый национальный проект», - добавил Алихан Смаилов.

Он отметил, что Правительством разработан национальный проект «Доступный Интернет». Его основная цель - обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G. Приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с. На эти цели Нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в этом году планируется внедрение мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах, а также обеспечение высокоскоростным доступом к интернету более 170 тысяч домохозяйств в городах.


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