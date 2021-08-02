Почти 5 тысяч человек лечатся дома от Covid-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 5 тысяч жителей региона лечатся от Covid-19 на дому, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 408 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 323 случая заражения Covid-19.

В результате скрининга заболевших на месторождении Тенгиз не обнаружено. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 5 заболевших, в Индерском районе - 15, в Исатайском районе - 16, Кызылкугинском районе - 18, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 6, в Махамбетском районе - 10 человек.

Заболевание у 281 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 127 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 278 человек.

В настоящее время лечение получают:



- в домашних условиях 4867 человек,

- в модульной больнице - 205,

- во второй областной больнице – 203 пациента, - во фтизиопульманологическом центре - 83,

- в кардиоцентре - 103,

- в ж/д больнице - 113 пациентов,

- в районных инфекционных стационарах - 388,

- в областной больнице - 41 пациент,

- в общежитиях - 114,

- в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 342 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.