28 Августа 2022 11:29

Почти 5 тыс. фламинго сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ – Тысячи фламинго сняли на видео сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в Коргалжынском заповеднике, находящемся в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Около 5 тыс. фламинго наблюдали на озере Саумалколь в Коргалжынском заповеднике сотрудники АСБК. Помимо фламинго, на видео можно заметить и других птиц из Красной книги Казахстана — лебедя-кликуна и савку. Кроме того, на берегу наблюдали около 500 журавлей-красавок, не попавших в объектив», - говорится в описании видео, опубликованного в Instagram ассоциации.

По словам специалистов, такое разнообразие птиц в это время года на водоеме отмечается ежегодно.

«Весной талой воды в озере еще много, а уже к середине лета уровень воды падает, и на озере собираются разные виды утиных, куликов, а также фламинго. Вода в неглубоких озерах хорошо прогревается, в них быстро развиваются водоросли и водные беспозвоночные, что привлекает птиц, которые ими питаются и набираются сил перед началом миграции», - пояснили в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Кадр из видео/instagram.com/acbk.kz