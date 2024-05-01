Почти 5 млрд тенге поступило в фонд «Қазақстан халқына» в помощь пострадавшим от паводков

В фонд «Қазақстан халқына» в помощь пострадавшим от паводков поступило 4 млрд 770 млн тенге. Об этом сообщил официальный представитель фонда Марат Мухамедсалиев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз», передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день собрано 4 млрд 770 млн тенге. Это все пожертвования, поступившие с 1 апреля. Среди них есть крупные пожертвования — это 1,300 млн тенге Aq Niet Group, 950 млн — Halyk bank, крупные строительные компании и логистический сектор. На долю физических лиц приходится порядка 500 млн тенге, — сказал представитель фонда.

В ходе телемарафона управляющий директор благотворительного фонда «Халық» Нариман Абильшаиков сообщил, что компания Halyk Group в целом направила 1,4 млрд тенге пострадавшим от паводков казахстанцам.