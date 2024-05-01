РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:40, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Почти 5 млрд тенге поступило в фонд «Қазақстан халқына» в помощь пострадавшим от паводков

    официальный представитель фонда «Қазақстан халқына» Марат Мухамедсалиев
    Фото: кадр из видео

    В фонд «Қазақстан халқына» в помощь пострадавшим от паводков поступило 4 млрд 770 млн тенге. Об этом сообщил официальный представитель фонда Марат Мухамедсалиев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На сегодняшний день собрано 4 млрд 770 млн тенге. Это все пожертвования, поступившие с 1 апреля. Среди них есть крупные пожертвования — это 1,300 млн тенге Aq Niet Group, 950 млн — Halyk bank, крупные строительные компании и логистический сектор. На долю физических лиц приходится порядка 500 млн тенге, — сказал представитель фонда. 

    В ходе телемарафона управляющий директор благотворительного фонда «Халық» Нариман Абильшаиков сообщил, что компания Halyk Group в целом направила 1,4 млрд тенге пострадавшим от паводков казахстанцам.

    — Граждане нашей страны самостоятельно направили 12 млн тенге. Граждане направляют и по 200 тенге, и есть отдельные люди, которые направляли по 200 тысяч тенге. Итого, более 6000 транзакций в приложении Homebank было совершено, — проинформировал Нариман Абильшаиков.

    Теги:
    Фонд «Қазақстан халқына» Гуманитарная помощь Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки в Казахстане Благотворительность
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!