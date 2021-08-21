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Почти 5 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19
21 Августа 2021 09:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».
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«I компонентом 6 322 910 человек провакцинировано в Казахстане на 21 августа 2021 г, II компонентом 4 962 718 человек», - говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 7117 заболевших, выздоровели 6951 человек. Более 122 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 августа, в «зеленой» зоне находится лишь Туркестанская область, остальные регионы - в «красной» зоне.
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