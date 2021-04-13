Почти 5 миллионов тенге вернули костанайцам после жалоб на предпринимателей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайский департамент по защите прав потребителей с начала года поступило более сотни обращений от горожан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель департамента Мурзахан Ерканов.

С начала года, по информации М. Ерканова, в департамент поступило 141 обращении от потребителей Костанайской области, из них 37 письменных обращений, на Telegram-бот (@kzpp_bot) поступило 19 обращений, 37 человек пришли на личный прием, на телефон горячей линии обратились 46 человек. Также обращения поступили через новый ЕИС «Е-тутынушы».

«В общей сложности за 1 квартал 2021 года по результатам рассмотрения обращений было оказано содействие в возврате потребителям денежных средств в размере 4,9 миллионов тенге, - добавил он. — На сегодняшний день проведено 2 внеплановой проверки по жалобам потребителей в отношении субъектов среднего и крупного предпринимательства. По результатам вынесены административные взыскания в виде предупреждения согласно ч.5, ст. 190 КРКоАП. Кроме того, 1 проверка прекращена в связи с отзывом жалобы».

Мурзахан Ерканов объяснил, что при первом правонарушении субъекту предпринимательства делается предупреждение, а уже при повторном правонарушении выписывается штраф. К примеру, размеры штрафа такие: малый бизнес привлекается к штрафу в размере 20 МРП (58340 тенге), средний бизнес - к 30 МРП (87510 тенге), крупный бизнес - к 50 МРП (145850 тенге).

Он также напомнил, что в случае нарушения прав, любой потребитель вправе обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю), в госорганы, осуществляющие функции в сфере защиты прав потребителей, или к субъекту досудебного урегулирования потребительского спора, а также в суд для защиты его нарушенных прав.