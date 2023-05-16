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Почти 5 кг марихуаны обнаружили у пассажира такси жамбылские полицейские

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 15:23
Почти 5 кг марихуаны обнаружили у пассажира такси жамбылские полицейские Фото: polisia.kz

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Почти 5 кг марихуаны обнаружили жамбылские полицейские у пассажира такси, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области был выявлен факт хранения наркотиков в особо крупном размере. При патрулировании территории на 260 км трассы Мерке – Шу – Бурылбайтал полицейскими был остановлен автотранспорт Honda Accord. В багажном отсеке машины обнаружен полиэтиленовый пакет с высушенной марихуаной, общим весом 4,7 кг, принадлежащий пассажиру – 38-летнему жителю Астаны. Задержанный дал признательные показания. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.


Жамбылская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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