Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Почти 48 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Марта 2023, 23:19
Почти 48 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 47 975 человек. Об этом в субботу 11 марта заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Юнус Сезер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

По словам Сезера, общее число жертв землетрясений на данный момент среди граждан Турции, а также иностранцев, преимущественно сирийцев, составляет 47 975 человек. Из них 6 278 - иностранцы, в основном граждане Сирии.

Глава AFAD сообщил, что в регионах бедствия остаются и продолжают работу более 3 тысяч спасателей.

«В регионе все еще продолжаются повторные подземные толчки. Поэтому мы держим в готовности отряды спасателей. Еще около 300 спасателей из других стран также остаются там», - добавил Сезер.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери произошли три землетрясения.

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

Как сообщалось ранее, по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек.

Фото: Анадолу


Турция   Мировые новости   Землетрясение в Турции  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Чехии на чемпионате мира по хоккею