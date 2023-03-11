Почти 48 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 47 975 человек. Об этом в субботу 11 марта заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Юнус Сезер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

По словам Сезера, общее число жертв землетрясений на данный момент среди граждан Турции, а также иностранцев, преимущественно сирийцев, составляет 47 975 человек. Из них 6 278 - иностранцы, в основном граждане Сирии.



Глава AFAD сообщил, что в регионах бедствия остаются и продолжают работу более 3 тысяч спасателей.



«В регионе все еще продолжаются повторные подземные толчки. Поэтому мы держим в готовности отряды спасателей. Еще около 300 спасателей из других стран также остаются там», - добавил Сезер.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери произошли три землетрясения.

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

Как сообщалось ранее, по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек.

Фото: Анадолу