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Почти 452 тысячи жителей РК вакцинированы Pfizer

14 Февраля 2022 08:47
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Почти 452 тысячи жителей РК вакцинированы Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 13 февраля первым компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 745 954 человека, вторым компонентом - 451 996 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Из них первой дозой: подростки – 617 490, беременные женщины – 28 887, кормящие женщины – 95 378.

Второй дозой: подростки – 372 303, беременные женщины – 19 284, кормящие женщины – 60 367.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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