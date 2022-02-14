Почти 452 тысячи жителей РК вакцинированы Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 13 февраля первым компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 745 954 человека, вторым компонентом - 451 996 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них первой дозой: подростки – 617 490, беременные женщины – 28 887, кормящие женщины – 95 378.

Второй дозой: подростки – 372 303, беременные женщины – 19 284, кормящие женщины – 60 367.