Почти 45 тысяч животных погибло в результате крушения поезда с токсичным газом в Огайо

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Около 45 000 животных погибли в результате крушения поезда, перевозившего токсичное вещество в американском штате Огайо, заявили представители природоохранной службы. Инцидент произошел 3 февраля недалеко от города Восточная Палестина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По словам официальных лиц, туши мертвых животных найдены в радиусе 5 миль (8 км) от места крушения. В городе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Начато федеральное расследование.

В результате аварии сошли с рельсов 38 вагонов, 11 из которых перевозили опасные грузы.

Позже местные жители сообщили о плохом самочувствии.

Мэри Мерц, возглавляющая Департамент природных ресурсов Огайо (ODNR), заявила на пресс-конференции в четверг, что все 43 700 животных, найденных мертвыми, относятся к водным видам, и нет никаких доказательств гибели каких-либо наземных животных.

Ни одно из животных не относится к вымирающим или находящимся на грани исчезновения видам. Она отметила, нет никаких признаков того, что какие-либо химические вещества явились причиной гибели животных в близлежащей Реке Огайо. Мэри Мерц также добавила, что все животные погибли сразу после крушения поезда три недели назад.

Согласно отчету Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) доказательств превышения скорости поезда не обнаружено.

На пресс-конференции в Вашингтоне председатель NTSB Дженнифер Хоменди заявила, что аварию можно было «на 100% предотвратить».

По словам г-жи Хоменди, подготовка окончательного отчета расследования причин аварии, скорее всего, займет от 12 до 18 месяцев.

Пожары на месте крушения поезда были локализованы к 5 февраля. Специалисты занимаются сжиганием винилхлорида (токсичный бесцветный газ) во избежание взрывов. Сообщается, что в пяти цистернах было 437 500 литров токсичного вещества.

Управляющая компании Norfolk Southern уже выплатила 6,5 млн долларов (5,4 млн фунтов) жителям, проживающим рядом с местом происшествия.

Кадр из видео/bbc.com