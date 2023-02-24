Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Почти 45 тысяч животных погибло в результате крушения поезда с токсичным газом в Огайо

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
24 Февраля 2023, 09:22
Почти 45 тысяч животных погибло в результате крушения поезда с токсичным газом в Огайо

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Около 45 000 животных погибли в результате крушения поезда, перевозившего токсичное вещество в американском штате Огайо, заявили представители природоохранной службы. Инцидент произошел 3 февраля недалеко от города Восточная Палестина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По словам официальных лиц, туши мертвых животных найдены в радиусе 5 миль (8 км) от места крушения. В городе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Начато федеральное расследование.

В результате аварии сошли с рельсов 38 вагонов, 11 из которых перевозили опасные грузы.

Позже местные жители сообщили о плохом самочувствии.

Мэри Мерц, возглавляющая Департамент природных ресурсов Огайо (ODNR), заявила на пресс-конференции в четверг, что все 43 700 животных, найденных мертвыми, относятся к водным видам, и нет никаких доказательств гибели каких-либо наземных животных.

Ни одно из животных не относится к вымирающим или находящимся на грани исчезновения видам. Она отметила, нет никаких признаков того, что какие-либо химические вещества явились причиной гибели животных в близлежащей Реке Огайо. Мэри Мерц также добавила, что все животные погибли сразу после крушения поезда три недели назад.

Согласно отчету Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) доказательств превышения скорости поезда не обнаружено.

На пресс-конференции в Вашингтоне председатель NTSB Дженнифер Хоменди заявила, что аварию можно было «на 100% предотвратить».

По словам г-жи Хоменди, подготовка окончательного отчета расследования причин аварии, скорее всего, займет от 12 до 18 месяцев.

Пожары на месте крушения поезда были локализованы к 5 февраля. Специалисты занимаются сжиганием винилхлорида (токсичный бесцветный газ) во избежание взрывов. Сообщается, что в пяти цистернах было 437 500 литров токсичного вещества.

Управляющая компании Norfolk Southern уже выплатила 6,5 млн долларов (5,4 млн фунтов) жителям, проживающим рядом с местом происшествия.


Кадр из видео/bbc.com

Происшествия   США   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау