Почти 41 тысячу рабочих мест создадут в рамках ДКЗ в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы с этом году по всем направлениям совокупно будет создано 40,9 тысячи рабочих мест, из которых более 28,3 тысячи – постоянные. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Проекты ДКЗ разделены на четыре основных направления: повышение качества жизни населения; повышение доступности финансирования для МСБ; развитие агропромышленного комплекса; развитие бизнеса в регионах.

На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам занятости населения при Правительстве РК было принято решение об увеличении числа проектов по первому направлению со 136 до 199. В их числе 49 проектов по ремонту и строительству школ (всего 61 объект), 9 общежитий, 11 объектов здравоохранения, 70 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 60 прочих объектов (объекты социального обеспечения, оказания услуг). При реализации проектов планируется создать 18,3 тысячи рабочих мест, в том числе 7,9 тысячи постоянных.

При отборе проектов основной упор был сделан на создание постоянных рабочих мест, решение части проблем трехсменных и аварийных школ, обеспечение доступа сельских жителей к здравоохранению, увеличение площадей орошаемых земель.

В рамках второго направления предусмотрена выдача льготных микрокредитов со ставкой до 6%. Составлен пул из 5,4 тыс. проектов на сумму 22,5 млрд тенге, в который вошли проекты сферы производства и переработки мясной продукции, молока, пищевой промышленности, сферы услуг и другие. Получателями микрокредитов будут созданы 10,6 тысячи дополнительных рабочих мест.

По третьему направлению совместно с Министерством сельского хозяйства и холдингом «Байтерек» будут реализованы 42 инвестиционных проекта на сумму 100 млрд тенге со ставкой до 6% для конечного заемщика.

Проекты были отобраны по следующим условиям: поддержка занятости и создание рабочих мест; высокий уровень проработанности; сокращение импорта продовольственных товаров.

Будут созданы 2,2 тысячи временных и 3,8 тысячи постоянных рабочих мест.

В рамках четвертого направления порядка 6 тысяч рабочих мест будут созданы за счет льготного кредитования и выдачи займов субъектам бизнеса, а также инвестирования в уставной капитал, оказания нефинансовой поддержки.

На текущий момент в рамках ДКЗ начата реализация 67 проектов, на которых трудоустроены 3 тысячи человек.

Казахстанцы, ищущие работу, могут участвовать в реализации инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ путем обращения в центры занятости населения по месту жительства.

Центры занятости населения осуществляют подбор специалистов необходимой квалификации из числа зарегистрированных в органах занятости в качестве лиц, ищущих работу, безработных, а также высвобождаемых лиц, лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, студентов, включая лиц с временной регистрацией, и направляет работодателю-подрядчику, реализующему инфраструктурный проект.

При трудоустройстве на инфраструктурные проекты через центры занятости приоритет отдается безработной молодежи, молодежи категории NEET, а также студентам в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения.

Центр занятости в случае необходимости обеспечивает переподготовку кадров по заявкам работодателя-подрядчика/ субподрядчика для выполнения соответствующих работ с гарантией трудоустройства на инфраструктурный проект.

Размер заработной платы трудоустроенных по направлениям устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров заработной платы (83 тысячи тенге) с учетом налогов, социальных платежей и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам.