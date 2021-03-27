Почти 4000 правонарушений зафиксировали камеры видеонаблюдения в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарском Прииртышье камеры наружного видеонаблюдения полиции выявили около 4000 административных правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года с использованием системы видеонаблюдения выявлено 22 преступления и 3527 административных правонарушений. Среди преступлений были раскрыты: кража, мелкое хищение, хулиганство, управление транспортными средствами в алкогольном опьянении», – рассказал начальник Центра оперативного управления Тимур Шаудыров.

По его словам, камеры видеонаблюдения постоянно фиксируют факты употребления алкогольных напитков или нахождения в пьяном виде на улице, в общественных местах, разбрасывание окурков, бытового мусора и другие нарушения.

«Под прицелы камер центра (центра оперативного управления, прим. ред.) «попались» 511 водителей, нарушивших правила дорожного движения, 499 любителей распивать алкогольные напитки в общественных местах, 258 дорожно-транспортных происшествий и 63 мелких хулиганства. Все нарушители привлечены к соответствующей ответственности», - отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.