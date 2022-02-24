+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти 400 тысяч казахстанцев получили АСП

24 Февраля 2022 14:40
Поделиться:
Почти 400 тысяч казахстанцев получили АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 февраля 2022 года адресная социальная помощь назначена 399,9 тыс. человек из 78 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 87,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Новости по теме
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Посольство РК в Украине обеспечивает эвакуацию казахстанцев Рынок труда: лишь 7 из 10 казахстанцев работают по специальности Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).

На 1 февраля 2022 года 100,1 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе т.г. гражданам, получавшим АСП в 4 квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на I квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал Электронного правительства.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала Электронного правительства (egov.kz).


Подписывайтесь на наш канал:

#Социальная поддержка   #Минтруда РК   #Общество   #Соцвыплаты  
Поделиться:
Новости по теме
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Посольство РК в Украине обеспечивает эвакуацию казахстанцев
Рынок труда: лишь 7 из 10 казахстанцев работают по специальности
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
3 Штормовые предупреждения: Метель, гололед и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана
4 В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
5 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
6 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Читайте также
Усилить ответственность за буллинг детей призывают казахстанские депутаты
Контролировать вывоз снега призвал общественность аким СКО
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
Штормовые предупреждения: Метель, гололед и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана
В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив