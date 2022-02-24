Почти 400 тысяч казахстанцев получили АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 февраля 2022 года адресная социальная помощь назначена 399,9 тыс. человек из 78 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 87,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).

На 1 февраля 2022 года 100,1 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе т.г. гражданам, получавшим АСП в 4 квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на I квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал Электронного правительства.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала Электронного правительства (egov.kz).

