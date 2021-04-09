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    12:54, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 400 тысяч доз вакцины должны поступить в Алматы до конца апреля

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в апреле ожидается поставка почти 400 тысяч доз вакцин от коронавируса. Такие данные привел руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала вакцинации в Алматы получено 68 тысяч 650 вакцин. Общее количество вакцинированных 49 тысяч 160 человек. Остаток вакцин оставляет 19 490 вакцин. Мы планируем получение вакцин до 13 апреля, еще 69 тысяч и до конца месяца планируется поступление в Алматы более 300 тысяч вакцин. Эта цифра будет уточняться, сейчас создан специальный штаб. Все эти дозы уже распределены по прививочным пунктам», - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Ранее сообщалось, что в Алматы развернуто почти 200 прививочных пунктов. Они находятся во всех поликлиниках УОЗ и в частных медцентрах, на 20 объектах (ТРЦ, рынки, ЦОН), а также во Дворце Республики. Всего планируемое количество прививочных пунктов - 250.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Алматы
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