Почти 400 тысяч доз вакцины должны поступить в Алматы до конца апреля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в апреле ожидается поставка почти 400 тысяч доз вакцин от коронавируса. Такие данные привел руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала вакцинации в Алматы получено 68 тысяч 650 вакцин. Общее количество вакцинированных 49 тысяч 160 человек. Остаток вакцин оставляет 19 490 вакцин. Мы планируем получение вакцин до 13 апреля, еще 69 тысяч и до конца месяца планируется поступление в Алматы более 300 тысяч вакцин. Эта цифра будет уточняться, сейчас создан специальный штаб. Все эти дозы уже распределены по прививочным пунктам», - сказал Нариман Табынбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в Алматы развернуто почти 200 прививочных пунктов. Они находятся во всех поликлиниках УОЗ и в частных медцентрах, на 20 объектах (ТРЦ, рынки, ЦОН), а также во Дворце Республики. Всего планируемое количество прививочных пунктов - 250.