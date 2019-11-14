Почти 400 медработников не хватает в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 388 медработников не хватает в Акмолинской области. Об этом отчитался перед Главой государство аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения качества медицинского обслуживания бюджетные расходы в сферу здравоохранения в этом году увеличены на 40%. Завершено строительство медпункта и врачебной амбулатории в двух селах (в Аршалынском и Атбасарском районах), еще 4 строятся, в том числе онкополиклиника в Кокшетау. В сельской местности дополнительно открылись 12 подстанций скорой медицинской помощи, до конца года планируем открыть еще 5», - отметил аким региона.

Вопросы оснащения и укрепления материально-технической базы область решает совместно с Министерством здравоохранения и за счет применения механизма государственно-частного партнерства.

«К сожалению, по итогам отчетного периода по ряду медико-демографических показателей мы имеем отрицательную динамику, допущены случаи материнской и младенческой смертности. Здесь сказывается и нехватка медицинских работников, в особенности врачей, дефицит по которым составляет 388 человек», - отметил спикер.

В прошлом году на базе Кокшетауского госуниверситета им Ш. Уалиханова открылся медицинский факультет. Ежегодно, по словам Е. Маржикпаева, студентам будут выделять по 50 грантов.

«Впервые за счет местного бюджета обучаются 35 резидентов в медвузах страны. Также впервые предусмотрена выплата подъемных пособий молодым специалистам, прибывающим в сельскую местность, в размере 1 млн тенге. За счет республиканского бюджета дополнительно выделено 120 целевых грантов для студентов из многодетных и малообеспеченных семей. За счет местного бюджета именную стипендию получают 58 студентов», - добавил спикер.