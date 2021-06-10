ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Почти 400 кустов конопли изъяли из огорода жителя Уштобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» сотрудники УПН ДП и ОКП Каратальского РОП провели профилактическую отработку, в результате которой задержан 52-летний житель города Уштобе.

У мужчины в огороде обнаружено 393 куста, содержащих наркотические вещества. Согласно экспертизе, изъятое – растение сорта конопля. Общая площадь огорода, засаженного картошкой и помидорами, составила 400 квадратных метров. Вдоль него, по краям рядом с арыком, выращивались хорошо прополотые кусты конопли.

Как пояснил задержанный, этот участок он арендовал у соседа. Коноплю выращивал для личного потребления. По факту начато досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК.



