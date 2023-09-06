Почти 400 кг картофеля исчезло с поля жителя Эмбы

ЭМБА. КАЗИНФОРМ - У жителя города Эмбы Актюбинской области с поля пропало почти 400 кг картофеля, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

4 сентября на пропажу урожая с собственного огорода пожаловался в полицию житель города Эмбы. Полицейские позже задержали местного 37-летнего мужчину.

По информации правоохранителей, подозреваемый на машине приехал на поле, расположенное на окраине города, и выкопал картофель, затем упаковал в мешки и погрузил в авто. У него изъяли 360 кг продукта, оценённого в 70 тысяч тенге.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Выясняются все обстоятельства.