00:27, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6
Почти 400 кг картофеля исчезло с поля жителя Эмбы
ЭМБА. КАЗИНФОРМ - У жителя города Эмбы Актюбинской области с поля пропало почти 400 кг картофеля, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
4 сентября на пропажу урожая с собственного огорода пожаловался в полицию житель города Эмбы. Полицейские позже задержали местного 37-летнего мужчину.
По информации правоохранителей, подозреваемый на машине приехал на поле, расположенное на окраине города, и выкопал картофель, затем упаковал в мешки и погрузил в авто. У него изъяли 360 кг продукта, оценённого в 70 тысяч тенге.
По факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Выясняются все обстоятельства.