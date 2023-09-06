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    00:27, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Почти 400 кг картофеля исчезло с поля жителя Эмбы

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    ЭМБА. КАЗИНФОРМ - У жителя города Эмбы Актюбинской области с поля пропало почти 400 кг картофеля, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    4 сентября на пропажу урожая с собственного огорода пожаловался в полицию житель города Эмбы. Полицейские позже задержали местного 37-летнего мужчину.

    По информации правоохранителей, подозреваемый на машине приехал на поле, расположенное на окраине города, и выкопал картофель, затем упаковал в мешки и погрузил в авто. У него изъяли 360 кг продукта, оценённого в 70 тысяч тенге.

    По факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Выясняются все обстоятельства.


    Теги:
    Актюбинская область МВД РК Правоохранительные органы
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