Почти 400 человек искали двоих пропавших школьников в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Менее суток понадобилось жамбылским полицейским, чтобы найти пропавших школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25 мая ночью в полицию поступило сообщение о том, что в Таразе пропали 10-летняя девочка и 11-летний мальчик.

«Вначале родители детей попытались отыскать их самостоятельно, однако после безуспешных поисков обратились к стражам порядка. В организации мероприятий по поиску несовершеннолетних начальник департамента полиции области Жанат Сулейменов и его заместители принимали непосредственное участие», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Всю ночь сотрудники полиции тщательно прочесывали близлежащие улицы, дворы, проверяли парки и скверы. Ребят удалось найти ближе к утру уснувшими под деревом на улице Айтеке би. Несовершеннолетних вернули родителям.

Всего в поисках было задействовано 348 сотрудников и 50 волонтеров, 50 служебных автомобилей.

«Дети не всегда могут объяснить причину побега или попросту стыдятся своего поступка. Анализ статистики показывает, что основными причинами уходов являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей, отсутствие контроля за досугом и связями детей. Небольшую долю составляют маленькие дети, которые заблудились в силу своего возраста. Еще раз хотелось бы напомнить родителям о необходимости быть внимательными и не оставлять детей без присмотра», – обратился к жителям глава жамбылского гарнизона Жанат Сулейменов.

В правоохранительном ведомстве напомнили, что за четыре месяца 2021 года в регионе зарегистрировано 60 фактов ухода подростков из дома. За аналогичный период прошлого года - 32. Ввиду продолжительного исчезновения отдельных подростков заведено девять розыскных дел. Все подростки найдены и возвращены родителям.

Департамент полиции Жамбылской области просит взрослых проявлять бдительность, следить за досугом и дружескими связями своих детей. Не оставлять их без присмотра позднее 22:00 и не допускать их бесцельное бродяжничество. В случае ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родители могут быть привлечены к ответственности по двум статьям - 127 и 140 УК РК и КоАП РК, предусматривающим штраф от 10 до 200 МРП, исправительные работы или арест.