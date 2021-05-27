РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:51, 26 Май 2021 | GMT +6

    Почти 400 человек искали двоих пропавших школьников в Таразе

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Менее суток понадобилось жамбылским полицейским, чтобы найти пропавших школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25 мая ночью в полицию поступило сообщение о том, что в Таразе пропали 10-летняя девочка и 11-летний мальчик.

    «Вначале родители детей попытались отыскать их самостоятельно, однако после безуспешных поисков обратились к стражам порядка. В организации мероприятий по поиску несовершеннолетних начальник департамента полиции области Жанат Сулейменов и его заместители принимали непосредственное участие», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

    Всю ночь сотрудники полиции тщательно прочесывали близлежащие улицы, дворы, проверяли парки и скверы. Ребят удалось найти ближе к утру уснувшими под деревом на улице Айтеке би. Несовершеннолетних вернули родителям.

    Всего в поисках было задействовано 348 сотрудников и 50 волонтеров, 50 служебных автомобилей.

    «Дети не всегда могут объяснить причину побега или попросту стыдятся своего поступка. Анализ статистики показывает, что основными причинами уходов являются конфликтные ситуации в семье, занятость родителей, отсутствие контроля за досугом и связями детей. Небольшую долю составляют маленькие дети, которые заблудились в силу своего возраста. Еще раз хотелось бы напомнить родителям о необходимости быть внимательными и не оставлять детей без присмотра», – обратился к жителям глава жамбылского гарнизона Жанат Сулейменов.

    В правоохранительном ведомстве напомнили, что за четыре месяца 2021 года в регионе зарегистрировано 60 фактов ухода подростков из дома. За аналогичный период прошлого года - 32. Ввиду продолжительного исчезновения отдельных подростков заведено девять розыскных дел. Все подростки найдены и возвращены родителям.

    Департамент полиции Жамбылской области просит взрослых проявлять бдительность, следить за досугом и дружескими связями своих детей. Не оставлять их без присмотра позднее 22:00 и не допускать их бесцельное бродяжничество. В случае ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родители могут быть привлечены к ответственности по двум статьям - 127 и 140 УК РК и КоАП РК, предусматривающим штраф от 10 до 200 МРП, исправительные работы или арест.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Жамбылская область Общество Происшествия Правоохранительные органы Молодежь
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Сегодня, 17:40
    Как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!