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Почти 400 аварийных объектов проверили транспортные полицейские

20 Января 2022 20:25
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Почти 400 аварийных объектов проверили транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках ОПМ «Правопорядок» транспортными полицейскими проверено почти 400 аварийных объектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях оздоровления оперативной обстановки, принятия мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны с 14 января на объектах обслуживания департамента полиции на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Об этом сообщил начальник департамента Онал Бекиев.

По его словам в отработке задействованы все силы и средства ведомства. Для охраны общественного порядка созданы оперативно-мобильные группы. Ежедневно на службу заступает более 400 сотрудников полиции департамента.

«За пять дней проводимого ОПМ сотрудниками транспортной полиции проверено 382 аварийных объекта на участке, из которых восемь брошенных зданий, два пункта обогрева работников железнодорожных организаций и казармы, 30 аварийных локомотивов, 303 аварийных грузовых вагона, 39 аварийных пассажирских вагонов», – отметил Бекиев.

Также в ходе отработки стражами порядка было доставлено 2924 человека, в том числе 85 иностранных граждан. Среди доставленных были установлены и задержаны 39 участвовших в незаконных митингах 5-6 января.

«Если вы стали очевидцем совершения правонарушения, либо в отношении вас совершены незаконные действия, можете обратиться в полицию по телефону на номер: 102 или 112», – добавил он.

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#Транспорт   #МВД РК   #ЧП-2022  
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