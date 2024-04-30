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    10:47, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Почти 40 тысяч пострадавших от паводков вернулись в свои дома

    паводки в ЗКО
    Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

    По данным МЧС РК, в Казахстане, в регионах, пострадавших от паводков, отведена вода из 7 089 частных жилых домов и 2 834 дворовых территорий, 39 352 человека вернулись в свои дома, в эвакуационных пунктах остаются 6 552 гражданина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам представителя МЧС РК Аскара Шарипа, с начала паводка откачано свыше 13,1 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

    Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 17 тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники, 291 водооткачивающее средство и 203 плавательных средства, семь воздушных судов.

    — Службами гражданской защиты, волонтерами и привлеченными организациями продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, — заявил А. Шарип на брифинге в СЦК.

    Он также предупредил казахстанцев о наступлении пожароопасного периода и призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности на природе.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Паводки в Казахстане
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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