28 Июня 2022 21:40

Почти 40 костанайских госслужащих ранее совершали уголовные преступления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Костанайской области Советом по этике рассмотрено 11 дисциплинарных дел в отношении должностных лиц. В регионе отмечается увеличение количества административных правонарушений со стороны госслужащих, а также увеличение сообщений об их неправомерных действиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение рекомендации Совета по этике 10 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности, в частности в виде увольнения с занимаемой должности – двое, предупреждения о неполном служебном соответствии – восемь человек, одно дисциплинарное дело прекращено», - сообщил в ходе брифинга руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области Асхат Искендиров.

Ведомством проведены опросы среди служащих и установлены отдельные проблемы в законодательстве, а также в вопросах защиты прав и интересов служащих. К примеру, проведен анализ кадрового состава служащих госорганов, включая лиц, работающих по трудовому договору. Как оказалось, идет дублирование сотрудниками по трудовому договору функций госслужащих, превышения численности сотрудников по трудовому договору.

«Также, важным является анализ совершения служащими уголовных, административных, дисциплинарных правонарушений. Так, в местных исполнительных органах работают 39 лиц, ранее совершивших уголовные преступления, - отметил А. Искендиров. – Наряду с этим, наблюдается увеличение совершаемых служащими административных правонарушений с 466 за 2020 год, до 554 за 2021 год или на 19 %, к тому же 28 % правонарушений связано с исполнением должностных обязанностей, 43 % совершаются руководителями».

Фиксируется также увеличение сообщений о неправомерных действиях госслужащих на 44 %, что увеличивает количество привлекаемых служащих к дисциплинарной ответственности.

«В рамках совместной работы департамента совместно управлением по инспекции труда за истекший период выплачено более 1 млн тенге за сверхурочную работу, 88 служащим предоставлено 554 часа отгула, четыре лица привлечены к административной ответственности, по восьми фактам проводятся проверки. Департаментом привлечены к административной ответственности 32 лица», - добавил А. Искендиров.

Запрет на занятие бизнесом госслужащие региона игнорируют чаще других запретов. Как показывает практика, в госорганах и подведомственных организациях порой даже не знают об этих ограничениях. Так, по данным ведомства, за два последних года трое госслужащих уволены, 11 человек оштрафованы, их доходы конфискованы.

«Одним из направлений деятельности департамента является мониторинг привлечения госслужащих, служащих подведомственных организаций и квазигоссектора к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений.

По итогам мониторинга установлено 15 фактов совершения коррупционных преступлений 20 костанайцами. В целом за совершение коррупционных преступлений подчиненными 23 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности», - заключил Д. Искендиров.