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Почти 4 тыс. специалистам повысили оклады с 1 июня – Алтай Кульгинов
20 Июля 2022 16:28

Почти 4 тыс. специалистам повысили оклады с 1 июня – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о повышении зарплат специалистам социальных служб, культуры, спорта, местной полицейской службы, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем на системной основе улучшать условия труда. Так, с 1 июня подняли оклад социальным работникам, сотрудникам культуры (библиотеки, музеи), спорта, местной полицейской службы и др. Это порядка 4 тыс. специалистов, которые трудятся в учреждениях города», - сообщил аким.

К примеру, повышение заработных плат по низкооплачиваемым категориям работников социальных учреждений, медико-реабилитационных центров, библиотекарей и др. составляет от 30 % до 50 %.

«Приведу пару примеров:

- Оклад соцработников «Центра поддержки института семьи Жануя» и «Центра активного долголетия» вырос в 1,5 раза;

- Оклад библиотекарей увеличили более чем на 30 %; художников на 50 % (КГУ «Центральная библиотечная система);

- Оклад сотрудников местной полицейской службы повысили до 30 %, сотрудников из числа гражданских служащих (категория С, D и разрядники) вырос в 1,8 раз», - проинформировал Алтай Кульгинов.

Аким резюмировал, что по поручению Главы государства ранее оклад также подняли медицинским работникам, педагогам, сотрудникам коммунальных предприятий. И работу в данном направлении городские власти намерены продолжить.



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