5 Июля 2022 14:02

Почти 4 тыс. человек получают АСП при трудных жизненных ситуациях и низких доходах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для реализации социальной поддержки лиц с инвалидностью из госбюджета выделено более 600 млрд тенге в этом году. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила министр, комплексная система социальной поддержки лиц с инвалидностью состоит из: трехуровневой системы социального обеспечения, которая предусматривает предоставление государством дифференцированных пособий по инвалидности, социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования и частных компаний при участии в системе социального страхования; системы обеспечения ТСР (техническими средствами реабилитации инвалидов) и услугами реабилитации.

Эти виды услуг и средств получают 181 тыс. человек в качестве адресной социальной помощи при трудных жизненных ситуациях и низком уровне доходов.

«Сегодня совокупные выплаты из трех источников получают порядка 530 тыс. чел. Их размеры составляют от 60 до 100 % дохода, полученного в период трудовой деятельности», - сообщила Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Говоря о системе социального обслуживания глава Минтруда проинформировала, что 87 тыс. лицам с инвалидностью предоставляются гарантированные государством специальные социальные услуги, услуги индивидуальных помощников, социальных работников и специалистов жестового языка.

По информации министра, в текущем году для реализации социальной поддержки лиц с инвалидностью из госбюджета выделено более 600 млрд тенге.