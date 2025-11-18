Почти 4 тысячи дефектов выявили на дорогах Павлодарской области

По информации ДП Павлодарской области, с начала года в регионе проведено более 1 300 проверок на дорогах, обследованы 26 тысяч километров и без дефектов не обошлось. Всего зарегистрировано 3 880 нарушений, за которые к административной ответственности привлекли 277 должностных и юридических лиц.

Особое внимание уделяется дорогам при подготовке к зимнему периоду. Стражи порядка в рейды выезжают вместе с представителями АО «НК «КазАвтоЖол».

— В ходе проверки выявлены повреждения дорожного покрытия, износ дорожных знаков, недостаточное освещение и другие проблемы, влияющие на безопасность движения. По итогам обследования ответственным организациям выданы предписания с установленными сроками устранения нарушений, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцев освободили от оплаты за участки с дефектами на платных дорогах.