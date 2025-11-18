РУ
    10:55, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Почти 4 тысячи дефектов выявили на дорогах Павлодарской области

    В ходе проверок выявляют повреждение дорожного покрытия, износ знаков, а также недостаточное освещение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дороги
    Фото: ДП Жамбылской области

    По информации ДП Павлодарской области, с начала года в регионе проведено более 1 300 проверок на дорогах, обследованы 26 тысяч километров и без дефектов не обошлось. Всего зарегистрировано 3 880 нарушений, за которые к административной ответственности привлекли 277 должностных и юридических лиц.

    Особое внимание уделяется дорогам при подготовке к зимнему периоду. Стражи порядка в рейды выезжают вместе с представителями АО «НК «КазАвтоЖол».

    — В ходе проверки выявлены повреждения дорожного покрытия, износ дорожных знаков, недостаточное освещение и другие проблемы, влияющие на безопасность движения. По итогам обследования ответственным организациям выданы предписания с установленными сроками устранения нарушений, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Напомним, ранее стало известно, что казахстанцев освободили от оплаты за участки с дефектами на платных дорогах. 

    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
