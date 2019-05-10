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Почти 4 млрд тенге перечислили на медстрахование в СКО

10 Мая 2019 11:33 246
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Почти 4 млрд тенге перечислили на медстрахование в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 24,9 тысяч плательщиков осуществляют отчисления за обязательное социальное медицинское страхование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», отчисления производятся в пользу  211 200 жителей области. Сумма накоплений по региону превысила 3,9 млрд тенге.

«Плательщикам не стоит забывать, что несвоевременность оплаты отчислений за ОСМС влечет за собой начисление пени. Отчисления и взносы оплачиваются только после применения налоговой корректировки облагаемого дохода работника», - уточнил руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений областного филиала Мурат Жакенов.

Плательщикам производят возвраты оплаченных сумм за сотрудников, числящихся в составе льготных категорий. Это работающие пенсионеры, инвалиды, многодетные женщины и другие.

В пресс-службе напомнили, что с января стать участником системы обязательного медицинского страхования можно и посредством оплаты Единого совокупного платежа. В регионе плательщиками ЕСП уже стали 1430 человек из категории самозанятого населения. Сумма платежей по ним превысила 1 млн тенге.

 

 

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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