-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:46 499
-
-
вчера 23:15 512
-
вчера 23:00 334
-
-
-
вчера 22:00 696
-
вчера 21:52 1235
-
-
вчера 21:28 422
-
вчера 21:06 1454
-
Почти 4 млрд тенге перечислили на медстрахование в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 24,9 тысяч плательщиков осуществляют отчисления за обязательное социальное медицинское страхование, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», отчисления производятся в пользу 211 200 жителей области. Сумма накоплений по региону превысила 3,9 млрд тенге.
«Плательщикам не стоит забывать, что несвоевременность оплаты отчислений за ОСМС влечет за собой начисление пени. Отчисления и взносы оплачиваются только после применения налоговой корректировки облагаемого дохода работника», - уточнил руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений областного филиала Мурат Жакенов.
Плательщикам производят возвраты оплаченных сумм за сотрудников, числящихся в составе льготных категорий. Это работающие пенсионеры, инвалиды, многодетные женщины и другие.
В пресс-службе напомнили, что с января стать участником системы обязательного медицинского страхования можно и посредством оплаты Единого совокупного платежа. В регионе плательщиками ЕСП уже стали 1430 человек из категории самозанятого населения. Сумма платежей по ним превысила 1 млн тенге.
- Маршрутка сгорела в Петропавловске
- Известный антисептик попал под временный запрет в РК
- 102-летний ветеран возложил цветы к Вечному огню в Петропавловске
- Солдатскую кашу готовили полицейские для жителей Петропавловска
- Североказахстанцы чествуют ветеранов войны
- 60 случаев укусов клещей зарегистрировали в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана