2 Мая 2022 11:26

Почти 4 млн казахстанцев ревакцинировались

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

По состоянию на 2 мая, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 485 851 человек, вторым компонентом - 9 246 600 человек. Ревакцинировано – 3 996 592.

Что касается подростков, беременных и кормящих женщин, первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 1 075 168 человек, вторым компонентом – 926 933 человека.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 человек. Лечение от коронавируса продолжают получать 1 647 казахстанцев.