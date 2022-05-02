Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Почти 4 млн казахстанцев ревакцинировались
2 Мая 2022 11:26
Почти 4 млн казахстанцев ревакцинировались

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

По состоянию на 2 мая, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 485 851 человек, вторым компонентом - 9 246 600 человек. Ревакцинировано – 3 996 592.

Что касается подростков, беременных и кормящих женщин, первым компонентом вакцины «Pfizer» провакцинировано 1 075 168 человек, вторым компонентом – 926 933 человека.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 человек. Лечение от коронавируса продолжают получать 1 647 казахстанцев.


Читайте также
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer
Тринадцать казахстанцев с COVID-19 - в тяжелом состоянии
Еще 11 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Заболевших COVID-19 выявили только в Нур-Султане и Алматы
Будущий референдум, новые реформы и повышение инфляции – обзор недели
Свыше 755 тыс. казахстанских подростков полностью привились против коронавируса
Двадцать казахстанцев заболели ковидной пневмонией за сутки
Популярное
Около 400 медучреждений работают в Жамбылской области
Тяжелоатлетка Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана
Международный турнир по греко-римской борьбе примет Нур-Султан
Ставшая невесткой в казахской семье кореянка прославляет национальную культуру
Десятилетний мальчик погиб на картинге в Алматинской области
Улицу закрыли на неопределенный срок в Петропавловске
Перелив на Сергеевском водохранилище СКО составил 46 см - максимум в этом году
Пожары бушуют в природных парках ВКО
Супермаркет горел в Алматы
Около 90% высаживаемых в Нур-Султане деревьев приживается
Нравятся кюи Курмангазы - русская девушка обучает игре на домбре казахстанских детей
Около 1,5 тыс. водителей наказали за неправильную парковку в Таразе
Краснокнижные тюльпаны расцвели в Наурзумском заповеднике
Дорогу закрыли из-за пыльной бури в Мангистауской области
Архив