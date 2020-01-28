Почти 4 дня добиравшиеся из Нур-Султана в Актобе пассажиры вылетели в аэропорт назначения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пассажиры, четыре дня добиравшиеся из Нур-Султана в Актобе рейсами двух авиакомпаний, вылетели из Атырау в аэропорт назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пассажиры рейса Атырау- Актобе, которые по погодным условиям вчера не смогли вылететь в аэропорт назначения, сегодня отправлены в Актобе. Вместе с ними вылетели также пассажиры, летевшие из Нур-Султана, но в связи с погодными условиями оказавшиеся в Атырау. В Актобе их доставит самолет De Havilland Dash-8-Q400NG. На борту 62 человека», - сообщили в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air.

Напомним. 29 пассажиров провели сутки в Атырау. А вообще их полет из столицы в Актобе начался утром в воскресенье на борту самолета «Эйр Астана».

«Вообще-то в дороге мы уже четвертые сутки. Из Нур-Султана рейсом Air Astana в Актобе мы вылетели в воскресенье утром. Долетели до Актобе и возвратились в столицу. Сказали, аэропорт нас не принял. Вскоре выяснилось, что самолета Air Astana в ближайшее время на Актобе не будет. Но летит борт Qazaq Air. Купили билеты на этот рейс и в понедельник в три утра полетели в Актобе. Покружились над городом и прилетели вчера к вечеру в Атырау. Нам сообщили вчера, что вылетим в 23:45. Но рейс отменили», - сообщила одна из пассажирок Гульнара Жумабекова.

Она рассказала, что не для всех пассажиров эти перелеты прошли благополучно. Когда в воскресенье объявили, что самолет Air Astana возвращается из Актобе в Нур-Султан, на борту началась паника. У одного из пассажиров поднялось давление, у второго начался сердечный припадок. Аптечку по каким-то причинам бортпроводники не предоставили. Находящимся на борту медикам пришлось оказывать помощь пассажирам теми средствами, что нашлись.

«Рейс Qazaq Air Нур-Султан - Актобе не был выполнен из-за ухудшения метеоусловий. Главным приоритетом для нашей авиакомпании является безопасность пассажиров, поэтому было принято решение уходить на запасной аэродром в г.Атырау. Всем пассажирам была предложена гостиница. Сегодня пассажиры будут доставлены в Актобе: в ближайшее время ожидается вылет. Авиакомпания ввела для них специальный дополнительный рейс»,- сообщили в пресс-службе авиакомпании. Аэропорт Актобе был закрыт из-за плохой видимости, в настоящее время он открыт.