Почти 4,5 тысячи родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ювенальной полиции Карагандинской области выявляют случаи правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Для этого ежедневно стражи порядка проводят рейды по ночным и компьютерным клубам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый день сотрудники ювенальной полиции области совместно с представителями заинтересованных государственных органов и волонтерами проводят ночные рейдовые отработки.

Основной целью мероприятия является обнаружение несовершеннолетних, которые находятся вне дома в ночное время без родителей и взрослых. Также стражи порядка в подобных рейдах выявляют и привлекают к ответственности владельцев заведений, которые позволяют детям находиться у них в неположенное время.

«По итогам 12 месяцев 2019 года сотрудниками ювенальной полиции области за допущение нахождения несовершеннолетних в позднее время суток, с 23:00 до 06:00, без сопровождения законных представителей привлечены к административной ответственности по части второй статьи 442 КоАП РК 4 486 родителей несовершеннолетних.

Проводились отработки интернет-кафе, компьютерных клубов и развлекательных заведений, по результатам которых в отношении 122 владельцев составлены административные материалы по статье «Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время» КоАП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В результате проведенных мероприятий в прошлом году был составлен 621 административный материал в отношении продавцов магазинов, которые продали несовершеннолетним алкогольные напитки. Также 338 раз в торговых точках продали подросткам сигареты. Помимо этого сотрудники полиции выявили 263 факта мелкого хулиганства со стороны несовершеннолетних. За это родителям этих детей пришлось понести административное наказание по статье «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним» КоАП.

«Было выявлено и поставлено на учет 1 087 неблагополучных семей, где в отношений 1 043 родителей составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. По материалам сотрудников ювенальной полиции 61 родитель лишен родительских прав и 34 ограничены в правах. 39 несовершеннолетних, совершивших преступления, и девиантного поведения помещены в специальные организации образования», - сообщили в ДП Карагандинской области.

Сотрудники ювенальной полиции поставили на учет также 1 112 несовершеннолетних, которые совершили какие-либо правонарушения.