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    13:27, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Почти 4,5 тысячи астанчан привились вакциной Pfizer

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане почти 4,5 тыс. горожан из подлежащего контингента привились вакциной Pfizer (первым компонентом). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Среди них лидируют подростки (12-17 лет) – 2 877 человек, которые получили прививку. В основном, как отмечают специалисты, активно дети вакцинируются в медпунктах школ.

    «Родители зачастую сами обращаются к педагогам с желанием привиться в медпункте школы. Говорят, здесь для детей знакомая среда, все родное, а нам родителям спокойней, потому что с учителями и медперсоналом школы мы уже знакомы. Мы только рады такой инициативе родителей и детей. Предоставляем им благоприятную среду, беседуем с ними, вместе следим за их состоянием», - отметила заведующая школьно-дошкольным отделением поликлиники «Салауатты Астана» Сауле Енсебаева.

    Также, по словам медика, в зоне наблюдения после вакцинации школьникам предлагается чай, сладости для поддержания уровня сахара в крови.

    «Это ведь дети, им самое главное - внимание и забота. Мы максимально стараемся создать все удобства, чтобы они не имели никакой тревоги, беспокойства. Я считаю, что и ребенку, и родителю, так комфортней», - добавила врач.

    Родители учеников тоже согласны с таким мнением и поддерживают медицинских работников.

    «Очень приятно видеть, как школа заботится о детях, так тщательно и аккуратно подходят к процессу вакцинации. Все мы немного переживаем, но, видя бережное отношение к здоровью детей, мы, родители, спокойны. Вместе с ними заходим в прививочный кабинет, вместе с ними сидим и ожидаем 30 минут, и главное - все проходит спокойно», - отметила мама старшеклассника Майрагуль Ажетова.

    На сегодня по городу 90 беременных женщин получили Pfizer, 1 357 – кормящих мам и 2 877 подростков. Всего по городу первым компонентом провакцинировано свыше 466 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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