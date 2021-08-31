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Почти 390 тысяч услуг по соцвыплатам получили казахстанцы в I полугодии 2021 года

31 Августа 2021 09:54
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Почти 390 тысяч услуг по соцвыплатам получили казахстанцы в I полугодии 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В I полугодии т.г. АО «Государственный фонд социального страхования» было оказано 389,1 тыс. услуг по назначению социальных выплат, 139,3 тыс. из которых были предоставлены в электронной форме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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Как отметили в ведомстве, почти половина услуг (46%) были по назначению соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года.

Также в первом полугодии было оказано 14 375 услуг по соцвыплатам по утрате трудоспособности, и 53 936 по потере работы.

При этом 42,7% услуг по соцвыплатам на случаи утраты трудоспособности и 49% по потере работы были оказаны в композитном формате, то есть заявление на назначение выплат направляется в ГФСС автоматически после установления отделами медико-социальной экспертизы степени утраты общей трудоспособности, либо после регистрации участника системы обязательного социального страхования в центре занятости населения в качестве безработного.

На сегодняшний день с развитием цифровых технологий наиболее удобным способом получения услуг является назначение социальных выплат в проактивном формате, когда не требуется заявление от гражданина.

Для получения услуги в проактивном формате получателю необходимо ответить на пришедшее sms-сообщение об оформлении той или иной услуги. В первом полугодии т.г. ГФСС оказал 49,8 тыс. проактивных услуг.

Кроме того, при наличии электронной цифровой подписи участники системы обязательного социального страхования могут обратиться за назначением социальной выплаты из ГФСС через портал egov.kz. В I полугодии 2021 года посредством портала Электронного правительства оказано 48,3 тыс. услуг.

Также в 2021 году Министерством труда и социальной защиты населения РК был запущен проект по оказанию услуг центров занятости населения через Электронную биржу труда для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по назначению социальной выплаты по потере работы. Всего через портал enbek.kz были назначены выплаты для 8,6 тыс. человек.

Размеры социальных выплат при наступлении социальных рисков напрямую зависят от сумм социальных отчислений, поступивших в фонд. В связи с этим ГФСС рекомендует участникам системы обязательного социального страхования на постоянной основе отслеживать уплаченные социальные отчисления через портал egov.kz.


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#Социальная поддержка   #Минтруда РК  
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